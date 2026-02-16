Incidente a Bianzone | momentaneamente chiusa la Statale 38

Un incidente ha coinvolto un mezzo sulla strada statale 38 a Bianzone, provocando la chiusura temporanea del tratto al km 57,5. La polizia si trova sul posto per gestire la situazione, mentre i veicoli vengono indirizzati su percorsi alternativi. Nessuna informazione immediata sulle condizioni delle persone coinvolte.

Inoltre, per un autobus sostitutivo in avaria, è chiusa la corsia in direzione Bormio all'altezza di Montagna in Valtellina La strada statale 38 “dello Stelvio” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni al km 57,500, nel territorio comunale di Bianzone, a causa di un incidente. Il traffico è deviato in loco lungo la viabilità alternativa. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per consentire la rimozione dei veicoli coinvolti, al fine di ripristinare la regolare transitabilità nel più breve tempo possibile.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Nella mattinata di oggi, sulla Statale 38 a Bianzone, si è verificato un incidente stradale che ha causato la morte di un uomo.

Un incidente si è verificato a Bianzone, in provincia di Sondrio, dove un uomo anziano è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada sulla statale 38.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.