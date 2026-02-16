Inchino a Trump sul Board Meloni pronta a umiliare Roma

Antonio Tajani ha annunciato che spiegherà al Parlamento le ragioni e gli obiettivi dell’Italia nel partecipare come osservatore alla riunione di giovedì del Board of Peace per Gaza. La decisione ha suscitato molte reazioni, mentre Meloni si prepara a mettere in discussione le mosse di Roma in questa delicata situazione. Nei giorni scorsi, si sono intensificate le discussioni sul ruolo dell’Italia e sulla sua posizione ufficiale.

Sarà Antonio Tajani oggi a illustrare al Parlamento perché e con quale prospettiva l'Italia parteciperà alla prima riunione giovedì del Board of Peace per Gaza in veste di osservatore. Una scelta che comunque le opposizioni stanno contestando duramente. Poco meno di un mese fa, davanti al bivio della firma per aderire all'organismo creato da Donald Trump, c'è stato anche un confronto tra Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "massima consonanza" e niente adesione, per l'incompatibilità tra lo statuto del Board e l'articolo 11 della Costituzione. Giorgia Meloni ha contattato direttamente Donald Trump, chiarendo la posizione italiana riguardo alla situazione a Gaza. Giorgia Meloni sta valutando se aderire al Board of Peace, il comitato internazionale promosso dall'ex presidente Donald Trump, che si occupa della gestione della transizione nella Striscia di Gaza. Meloni prosegue nell'inchino a Trump ed al suo Make America Great Again. Qualcuno le ricordi che i dazi imposti dal presidente americano ci costeranno già quest'anno venti miliardi di euro.