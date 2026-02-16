Un incendio scoppiato questa mattina a Santarcangelo ha causato danni a auto e attrezzature nell’officina, probabilmente a causa di un cortocircuito elettrico. Le fiamme si sono propagate intorno alle 7:45 in un capannone che ospita diverse attività, tra cui appunto l’officina meccanica, situata all’incrocio tra via Andrea Costa e via Uso. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Rimini, 16 febbraio 2026 – Incendio nelle prime ore della mattinata di lunedì a Santarcangelo. Le fiamme si sono sviluppate poco prima delle 8 all’interno di un ’officina meccanica situata in un capannone all’angolo tra via Andrea Costa e via Uso, stabile che ospita più attività. A segnalare l’accaduto sono stati alcuni cittadini che hanno notato il fumo fuoriuscire dall’edificio. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, affiancate dalla Polizia Locale e dai carabinieri. Il rogo ha interessato l’area interna dell’officina, causando danni consistenti a veicoli e attrezzature presenti nel capannone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incendio in un’officina a Santarcangelo, danni ad auto e attrezzature

