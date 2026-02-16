Incendio in un’officina a Santarcangelo danni ad auto e attrezzature
Un incendio scoppiato questa mattina a Santarcangelo ha causato danni a auto e attrezzature nell’officina, probabilmente a causa di un cortocircuito elettrico. Le fiamme si sono propagate intorno alle 7:45 in un capannone che ospita diverse attività, tra cui appunto l’officina meccanica, situata all’incrocio tra via Andrea Costa e via Uso. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.
Rimini, 16 febbraio 2026 – Incendio nelle prime ore della mattinata di lunedì a Santarcangelo. Le fiamme si sono sviluppate poco prima delle 8 all’interno di un ’officina meccanica situata in un capannone all’angolo tra via Andrea Costa e via Uso, stabile che ospita più attività. A segnalare l’accaduto sono stati alcuni cittadini che hanno notato il fumo fuoriuscire dall’edificio. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, affiancate dalla Polizia Locale e dai carabinieri. Il rogo ha interessato l’area interna dell’officina, causando danni consistenti a veicoli e attrezzature presenti nel capannone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scoppia incendio nell'officina meccanica, ingenti i danni a mezzi e attrezzature
Le fiamme sono divampate alle prime luci dell’alba di lunedì, causando danni ingenti in un'officina meccanica di Santarcangelo.
Paura in carrozzeria. Scoppia maxi incendio . Officina e auto in fiammeLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Santarcangelo, scoppia un incendio all’officina di riparazione di moto e scooter - Gallery; Incendio notturno, in fiamme una pizzeria e un’officina; Il fumo si alza sopra Teheran dopo lo scoppio di un incendio in una base militare; Paura a Rosarno, bomba in un’officina: boato nella notte, torna l’incubo attentati.
Santarcangelo, scoppia un incendio all’officina di riparazione di moto e scooter - GalleryUn incendio è scoppiato questa mattina poco prima delle 8 in una officina meccanica a Santarcangelo, tra via Costa e via Uso. Le fiamme hanno ... corriereromagna.it
Incendio in un’officina a Santarcangelo, danni a mezzi e attrezzatureUn incendio è divampato poco prima delle 8 di lunedì all’interno di un’officina meccanica a Santarcangelo. Il rogo ha interessato un capannone situato ... chiamamicitta.it
Nella notte tra domenica e lunedì, un vasto incendio ha distrutto una pizzeria a Secondigliano, Napoli. Le fiamme hanno coinvolto anche un’officina vicina e per precauzione è stato evacuato l’intero palazzo adiacente. Sei squadre dei vigili del fuoco, con rinfor - facebook.com facebook
#Napoli, dalle 4:40 #vigilidelfuoco impegnati a Secondigliano per l’ #incendio di una pizzeria, coinvolto anche un’officina vicina: evacuato per precauzione il palazzo, fiamme sotto controllo. Al lavoro 6 squadre, giunti rinforzi da Caserta [ #9febbraio 10:30] x.com