Inaugurata la storica filiale UniCredit di piazza Cavalli

UniCredit ha riaperto la storica filiale di piazza Cavalli a Piacenza, dopo averla restaurata e rinnovata. La banca ha deciso di investire nel locale per offrire ai clienti uno spazio più moderno e funzionale, mantenendo il fascino dell’edificio originale. La filiale ora combina elementi tradizionali con tecnologie all’avanguardia, creando un ambiente più accogliente e efficiente.

Tradizione e innovazione nella sede rinnovata della banca che offre così alla propria clientela servizi ancora più funzionali e interattivi Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte, tra gli altri, anche Katia Tarasconi, sindaco di Piacenza e monsignor Celso Dosi, che ha impartito la benedizione. UniCredit continua ad investire sulle proprie persone e sulla modernizzazione della rete commerciale: in tutta Italia, oltre il 90% delle filiali è stato infatti rinnovato e 1.400 Atm sono stati sostituiti con macchine di nuova generazione, si legge in una nota dell'istituto di credito. «L'inaugurazione di questa storica filiale di UniCredit conferma l'attenzione e l'impegno per le nostre comunità e il territorio – ha affermato Remo Taricani, Deputy Head of Italy di UniCredit.

