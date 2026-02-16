Inala arachidi e rischia di soffocare | bimbo piacentino di 6 anni salvato al Maggiore

Un bambino di 6 anni di Piacenza è stato salvato dopo aver rischiato di soffocare inalando pezzi di arachide. L’incidente è avvenuto mentre il piccolo mangiava a casa, e i familiari hanno subito chiamato i soccorsi. Dopo alcune ore di intervento al reparto di emergenza dell’Ospedale Maggiore di Parma, il bambino ha ripreso a respirare normalmente e oggi ha potuto riabbracciare la mamma e i fratellini.

Arrivato in urgenza dal Pronto Soccorso di Piacenza nella serata di venerdì scorso. L'intervento è stato eseguito dell'equipe di Pneumologia ed Endoscopia toracica diretta da Maria Majori. E oggi il piccolo è ritornato a casa Ha riabbracciato, oggi, la mamma e i fratellini il piccolo paziente di sei anni sottoposto nei giorni scorsi a un intervento urgente all'Ospedale dei Bambini di Parma, a seguito dell'inalazione accidentale di diversi pezzetti di arachide. Il bambino era arrivato in urgenza, nella serata di venerdì 13 febbraio, dall'Ospedale di Piacenza con difficoltà respiratoria, dopo che gli accertamenti diagnostici eseguiti in Pronto Soccorso avevano evidenziato una significativa compromissione della ventilazione del polmone sinistro.