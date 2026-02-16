In monopattino in autostrada cercava i documenti persi | sanzionato

Un uomo che stava guidando un camion in autostrada è stato multato dopo essere stato sorpreso a usare un monopattino elettrico per cercare i documenti smarriti. Durante il tragitto, ha deciso di scendere dal veicolo e di spostarsi sul monopattino, mettendo a rischio la sicurezza. La polizia ha fermato il veicolo e ha rilevato la situazione, applicando una sanzione prevista dalla legge.

È successo in Slovenia, sull’autostrada tra Postumia e Razdrto, intorno alle 16 di sabato 14 febbraio. L'uomo è un camionista che aveva smarrito i documenti lungo il tragitto Percorreva l’autostrada in monopattino elettrico cercando i documenti persi mentre guidava il camion, ed è stato sanzionato. È successo in Slovenia, sull’autostrada tra Postumia e Razdrto, intorno alle 16 di sabato 14 febbraio. Il camionista in questione è un 46enne cittadino filippino residente in Croazia che, dopo aver perso i documenti lungo il tragitto aveva parcheggiato il mezzo pesante a Razdrto ed era tornato in autostrada con il monopattino per cercarli.🔗 Leggi su Triesteprima.it Epstein files, Bannon cercava fondi per Salvini: spunta il retroscena nei documenti USA Nuovi dettagli emergono dagli Epstein files: si scopre che Steve Bannon cercava fondi per Matteo Salvini. Sfreccia sul monopattino senza documenti e con la droga in tasca: arrestato Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Pomeriggio nero in via Torino: prima un 24enne investito in monopattino, poi un maxi-tamponamento a quattro; Furto di un monopattino per un debito di droga. In carcere 25enne; Tampona un'auto ferma in tangenziale e muore; Nella notte numerosi incidenti causati dall'alcol nella Svizzera orientale. Scontro auto-monopattino e un 14enne cade sull'asfalto, attimi di paura in città: in azione i soccorsi con l'ambulanzaSONDRIO. Scontro auto-monopattino in città, momenti di paura nella mattina di martedì 3 febbraio a Sondrio: 14enne soccorso con l'ambulanza. L'allarme è scattato poco prima delle 9 in via Meriggio dov ... ildolomiti.it Incidente in monopattino a Foggia, Angiola: Servono regole certe e tolleranza zero sulle infrazioniL’incidente avvenuto ieri in via D’Addedda, a Foggia, che ha visto coinvolto un monopattino elettrico, riaccende il dibattito sulla sicurezza ... immediato.net Auto investe lavoratore a bordo di un monopattino elettrico in via per Bodio. Ferito in codice giallo - facebook.com facebook