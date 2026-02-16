In Grecia l’opera che raffigura Maria Callas è valutata come il murale migliore al mondo

In Grecia, un murale raffigurante Maria Callas ha vinto il titolo di miglior opera al mondo. L’autore, Cleomenis Kostopoulos, ha completato il dipinto a novembre 2025, dipingendolo su una parete di oltre venti metri nel centro di Atene. La sua rappresentazione cattura l’espressione intensa della famosa cantante, attirando l’attenzione di visitatori e critici.

L'opera realizzata dall'artista Cleomenis Kostopoulos, terminato a novembre 2025, è riuscito a ottenere il primo posto tra i miglior murale del mondo. La classifica presente su Street Art Cities è solo il riflesso dell'enorme impatto che la raffigurazione di Maria Callas sta donando alla citta greca. Il murale della Callas come incarnazione di Kalamata. L'imponente murale realizzato da Kostopoulos, come spiegato dallo stesso artista, utilizza l'immagina della Divina per incarnare Kalamata, città situata in Grecia. La scelta del soprano non sono state casuale, bensì motivata da ragioni concernenti il passato della Callas, "il cui padre aveva naturalmente radici lontane in Messenia".