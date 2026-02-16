IN FINALE! La staffetta maschile di short track agguanta il pass all’ultimo respiro

La squadra italiana di short track maschile ha conquistato il passaggio in Finale A dopo una gara combattuta, che si è decisa negli ultimi metri. La staffetta ha affrontato momenti difficili, ma alla fine ha ottenuto il risultato sperato grazie a un cambio rapido e a una performance determinata. La qualificazione si è decisa in una frazione di secondo, quando il quarto atleta ha superato gli avversari all’ultimo istante.

Missione compiuta, e non senza patimenti. La staffetta maschile italiana di short track ha centrato l'obiettivo dell'accesso alla Finale A, quella che assegnerà le medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Inseriti in una heat di ferro con Canada, Cina e Ungheria, gli azzurri sono stati costretti a tirare fuori gli artigli per conquistare il pass per l'atto conclusivo. Nella semifinale, lo staff tecnico ha optato per una strategia particolare, scegliendo di sfalsare i cambi rispetto alla concorrenza per avere Andrea Cassinelli più "fresco" nelle tornate finali e garantire una chiusura più efficace.