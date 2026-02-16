In diecimila tra carri ed euforia Corso Amendola è una piccola Rio Sfilano gli olimpionici in maschera

Il Carnevale di Ancona ha attirato circa diecimila persone che hanno percorso a piedi Corso Amendola, partendo dallo Stadio Dorico e arrivando a Piazza Cavour. La festa si è trasformata in un vero e proprio spettacolo, con carri colorati e maschere che hanno riempito le strade della città. Tra i partecipanti, molti olimpionici in maschera hanno divertito il pubblico con le loro esibizioni. La via principale si è trasformata in una piccola Rio, piena di allegria e musica.

Un chilometro di maschere: ieri, il Carnevale di Ancona ha portato migliaia di persone (diecimila, per l'amministrazione) a sfilare lungo Corso Amendola, dallo Stadio Dorico a Piazza Cavour. Dentro e dietro i carri, giunti da Chiaravalle e Montesicuro, una folla imponente ha partecipato alla manifestazione "Ancona che maschera". A garantire la sicurezza decine di vigili, poliziotti, carabinieri e vigili del fuoco, con altrettante guardie private. Traffico bloccato, con qualche immancabile lamentela. In testa, un piccolo carro di Piercing Mania con un gruppo di musicisti jazz in cartapesta, ha aperto la sfilata.