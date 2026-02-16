In aumento le patologie cardiache al femminile | parte il corso universitario di Cardiologia di genere

A Milano, Daniela Trabattoni ha annunciato l’avvio di un corso universitario sulla cardiologia di genere, in risposta all’aumento delle malattie cardiache tra le donne. La causa di questa decisione risiede nel fatto che ogni anno oltre 124 mila donne italiane perdono la vita a causa di patologie cardiovascolari, e molte di queste morti potrebbero essere evitate con una prevenzione più mirata. Il nuovo percorso formativo punta a migliorare la diagnosi e le cure, offrendo strumenti specifici per il cuore femminile.

Milano, 16 febbraio 2026 – In Italia, tutti gli anni, più di 124 mila donne muoiono di malattie cardiovascolari; e quasi ottantasettemila, il 70 per cento, si potrebbero salvare «con una prevenzione personalizzata», dice Daniela Trabattoni, responsabile della Cardiologia e direttrice di Monzino Women Heart Center, centro clinico e di ricerca all’interno dell’Irccs privato accreditato dedicato al cuore delle donne. Le categorie “orfane”. Che è diverso da quello degli uomini, e Marte, Venere e altri luoghi comuni da un lato c’entrano poco, perché donne, anziani e bambini in medicina sono categorie “orfane“ nel senso che gli studi clinici si sono a lungo sviluppati solo sulla popolazione dei maschi adulti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

