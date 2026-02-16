In 100mila per il quarto corso mascherato a Viareggio

Il Carnevale di Viareggio ha attirato oltre 100mila persone per il quarto corso mascherato, dopo che il maltempo aveva minacciato l’evento. La grande folla ha riempito le strade, desiderosa di divertirsi e di partecipare a questa tradizione che ogni anno richiama visitatori da tutta Italia. Tra carri colorati e figuranti in costume, si sono svolti anche momenti dedicati alla sensibilizzazione sulla donazione del sangue. Sul cielo, uno spettacolo aereo ha sovrastato la festa, regalando emozioni a tutti gli spettatori presenti.

Viareggio, un mare di colori e solidarietà: oltre 100mila persone per il quarto corso mascherato. Viareggio è stata invasa da un'ondata di oltre 100mila persone per il quarto corso mascherato del Carnevale, una celebrazione che ha visto protagonisti carri allegorici spettacolari, un omaggio alla donazione del sangue e uno spettacolo aereo mozzafiato. L'evento, svoltosi ieri, ha confermato il successo di un'edizione che ha generato un significativo impatto sul turismo e sull'economia locale. Un'affluenza record e un'economia in fermento. L'edizione 2026 del Carnevale di Viareggio ha registrato un'affluenza stimata in oltre 100mila persone, riempiendo i viali a mare e generando un notevole indotto economico per la città.