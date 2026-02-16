Improvvisazione pianistica dal Contrappunto al Contemporaneo

Il concerto di questa sera si svolge a causa di una decisione artistica precisa: proporre un evento che si allontana dal repertorio classico per immergersi nel mondo dell’improvvisazione al pianoforte. Dopo aver ascoltato composizioni di Haydn, Liszt e Beethoven, il pubblico avrà l’opportunità di scoprire come i musicisti interpretano dal vivo le melodie senza partitura, creando atmosfere uniche ad ogni esecuzione. La serata promette di portare gli spettatori in un viaggio tra passato e presente, esplorando il ruolo dell’improvvisazione nella musica contemporanea.

Dopo un programma dedicato ai grandi protagonisti del pianismo classico — Haydn, Liszt e Beethoven — la stagione concertistica prosegue con una scelta artistica volutamente sorprendente e complementare: un concerto interamente basato sull'improvvisazione pianistica. Un passaggio netto e affascinante dalla pagina scritta alla creazione musicale in tempo reale, che invita il pubblico ad ascoltare la musica non solo come patrimonio della tradizione, ma come linguaggio vivo e in continua trasformazione. Domenica 22 febbraio alle ore 18:30, presso la Sala Lecci del Bioparco di Roma, il pianista e organista Stefano Paolozzi presenterà "Improvvisazione pianistica – dal Contrappunto al Contemporaneo", un percorso sonoro originale che attraversa la tradizione contrappuntistica per aprirsi ai linguaggi contemporanei.