Impresa storica delle pantere taekwondo Team Carrara a Mazara

Il 14 febbraio 2026, le Pantere Taekwondo Team Carrara hanno conquistato una vittoria storica a Mazara, dimostrando tutta la loro determinazione. La squadra si è imposta in una gara difficile, con diversi combattenti che hanno superato avversari di alto livello. La vittoria ha portato entusiasmo tra gli atleti e i tifosi, rafforzando la reputazione del team nella regione.

Il Campionato Regionale Sicilia consacra il team del Maestro Carrara: 14 medaglie, 21 vittorie e un terzo posto assoluto che profuma di futuro. Non è stata solo una competizione, ma una vera dichiarazione di forza, cuore e disciplina. Il 14 febbraio 2026 resterà inciso negli annali delle Pantere Taekwondo Team Carrara. In un palazzetto vibrante di energia, la squadra ha trasformato il sudore degli allenamenti nella gloria di un podio regionale, confermandosi tra le realtà più solide del panorama marziale siciliano. I numeri di un successo senza precedenti Su 35 società (e 315 partecipanti) provenienti da tutta l'isola, le "Pantere" hanno ruggito più forte di tutti, conquistando il 3° posto nel medagliere globale.