Impresa del Poggibonsi! Foligno in ginocchio Decisivo il bel colpo di testa di bomber Boriosi

POGGIBONSI 1 FOLIGNO 0 POGGIBONSI (3-4-2-1): Bertini; Martucci, Borri F. (65’ El Dib), Salto; Valenti (83’ Shenaj), Cardoselli (46’ Ndiaye), Borghi, Rodio; Ciacci, Gerbino (65’ Magnati); Boriosi. Panchina: Cerone, Masini, Accursi, Giustarini, Nasirli. Allenatore Alderotti. FOLIGNO (4-3-3): Rossi; Qendro (56’ Cichy), Sbraga, Grea (69’ Sylla), Falasca; Pellegrini (88’ Marchetti), Settimi (79’ Ferrara), Ceccuzzi (79’ Della Spoletina); Kribech, Manfredi, Pupo Posada. Panchina: Mazzoni, Da Pra, Longoni, Bosi. Allenatore Manni. Arbitro Barbatelli di Macerata. Rete: 46’ (1’ st) Boriosi. POGGIBONSI – Il timbro del goleador. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Nel match tra Milan e Lecce, il gol di testa di Niclas Fullkrug ha determinato la vittoria del Milan.

Domani al Brilli Peri si disputa Montevarchi-Foligno, prima giornata del girone di ritorno di Serie D.

Calcio Serie D. Poggibonsi, c’è il Foligno. Shanaj: Gara complicata»di Paolo Bartalini Poggibonsi atteso dalla visita della quarta forza Foligno. Appuntamento questo pomeriggio allo stadio Stefano Lotti per i ... lanazione.it

Il Poggibonsi sogna l’impresa a Foligno. Paulinho, Boriosi e Borri disponibiliPaulinho a centrocampo e Boriosi in attacco sono i rientri post infortunio fra i giallorossi per la trasferta odierna a Foligno. I Falchetti si trovano a quota dieci in classifica e sono reduci dal ... lanazione.it

