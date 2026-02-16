Impresa del Poggibonsi! Foligno in ginocchio Decisivo il bel colpo di testa di bomber Boriosi
Il Poggibonsi ha vinto contro il Foligno grazie alla rete di Boriosi, che ha sfruttato un cross al centro dell’area per mettere a segno il gol decisivo. La partita si è giocata sul campo di Poggibonsi, dove i padroni di casa hanno imposto il ritmo fin dai primi minuti. Boriosi ha saltato più in alto degli avversari e ha colpito di testa al 70’, dando ai suoi una vittoria importante.
POGGIBONSI 1 FOLIGNO 0 POGGIBONSI (3-4-2-1): Bertini; Martucci, Borri F. (65’ El Dib), Salto; Valenti (83’ Shenaj), Cardoselli (46’ Ndiaye), Borghi, Rodio; Ciacci, Gerbino (65’ Magnati); Boriosi. Panchina: Cerone, Masini, Accursi, Giustarini, Nasirli. Allenatore Alderotti. FOLIGNO (4-3-3): Rossi; Qendro (56’ Cichy), Sbraga, Grea (69’ Sylla), Falasca; Pellegrini (88’ Marchetti), Settimi (79’ Ferrara), Ceccuzzi (79’ Della Spoletina); Kribech, Manfredi, Pupo Posada. Panchina: Mazzoni, Da Pra, Longoni, Bosi. Allenatore Manni. Arbitro Barbatelli di Macerata. Rete: 46’ (1’ st) Boriosi. POGGIBONSI – Il timbro del goleador. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
