Imprenditore precipita nella tromba delle scale e muore | indagine per istigazione al suicidio

Un imprenditore di 52 anni è morto venerdì mattina a Genova dopo essere caduto nelle scale di un edificio in via Ceccardi. La procura ha avviato un'indagine per verificare se qualcuno lo abbia incoraggiato al gesto. La vittima, che non risiedeva nello stabile, era stata vista in zona poco prima dell’incidente.

Si indaga sulla cessione di quote societarie da parte dell'uomo. Domani l'autopsia La procura di Genova ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio per la morte dell'imprenditore genovese di 52 anni avvenuta venerdì mattina in via Ceccardi, in uno stabile in cui non abitava. L'uomo, da quanto risulta, si sarebbe buttato nella tromba delle scale di uno stabile, morendo sul colpo. Domani sarà eseguita l'autopsia per stabilire le cause del decesso e soprattutto accertare se l'uomo avesse problemi di salute che potrebbero averlo indotto al gesto estremo. Questa è una delle piste che stanno percorrendo gli uomini della squadra mobile coordinati dalla procura, ma quella principale sarebbe legata alla cessione di quote societarie della ditta di cui era titolare.

