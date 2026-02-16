Imola Carnevale dei Fantaveicoli batte un record | 24.500 persone celebrano Tassoni e l’ingegno locale

Imola ha registrato un’affluenza record di oltre 24.500 persone durante la 29esima edizione del Carnevale dei Fantaveicoli, grazie alla passione per le creazioni di Tassoni e alla voglia di divertirsi in modo sostenibile. La manifestazione, svoltasi nel centro storico, ha visto sfilare veicoli colorati e fantasiosi realizzati con materiali riciclati, attirando spettatori da tutta la regione.

Imola celebra un Carnevale da record: oltre 24mila persone in festa tra tradizione ed ecologia. Imola ha vissuto una giornata di straordinaria partecipazione con la 29esima edizione del Carnevale dei Fantaveicoli, attirando un pubblico di oltre 24.500 persone lungo un percorso che dall'Autodromo ha condotto fino a Piazza Matteotti. La manifestazione, un simbolo della creatività e dell'ingegno locale, ha reso omaggio alla figura di Vittorio Tassoni, storico costruttore e pilastro della tradizione carnavalesca. Un fiume di colori e musica lungo le vie della città. La sfilata, accompagnata dalla Banda musicale Città di Imola, ha preso il via con il sindaco Marco Panieri e l'assessore alla Cultura Giacomo Gambi a fare da apripista.