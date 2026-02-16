Immagini da bere L’ingordigia per i contenuti visivi non è una novità di oggi
Le persone si bombardano di immagini ogni giorno, attratte dalla voglia di vedere sempre di più. Questa dipendenza visiva si intensifica con i social media, dove nuovi contenuti vengono caricati ogni secondo. Un esempio concreto sono le storie di Instagram, che scompaiono in 24 ore, ma vengono comunque viste milioni di volte.
Storie di gemme, statue e affreschi ingeriti come medicine. Una lunga storia di pratiche religiose, terapeutiche e domestiche, ricostruita da Jérémie Koering in "Iconophages. A History of Ingesting Images" Viviamo immersi in un flusso ininterrotto di immagini, al punto da consumarle senza accorgercene. Le scorriamo, le accumuliamo, le abbandoniamo con una rapidità che rende quasi impossibile fermarsi su una singola figura. L'idea di "consumare immagini" è diventata una metafora ovvia del nostro rapporto con gli schermi. Ma per secoli non è stata una metafora. Le immagini, soprattutto nell'Europa dell'età moderna, venivano davvero mangiate.
La folle notte di un operaio a Villa Literno, picchia il barista con una stecca da biliardo: voleva da bere
Un operaio ucraino di 36 anni è stato arrestato a Villa Literno dopo aver aggredito un barista con una stecca da biliardo.
Piattaforma di vendita online, alla parola “pedofilo” associati abiti indossati da bambini: Meter, “preoccupante” Contenuti rimossi ma "l'anomalia persiste". Di Noto: “Le immagini dei minori non possono diventare motivo di fraintendimento"
Un'indagine di Meter evidenzia come, su Vinted, digitando
