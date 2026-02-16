Ilary Blasi si sposa con Bastian ma su di lui ci sono delle strane ombre | chi è davvero? Ricco ereditiere o maggiordomo?

Da donnapop.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ilary Blasi ha annunciato il suo matrimonio con Bastian Muller, ma dietro la sua scelta si nascondono alcune domande sulla vera identità dell’uomo. La conduttrice ha mostrato un anello e ha condiviso una foto a Parigi, lasciando intendere che i preparativi sono ormai in corso. Molti si chiedono se Bastian sia davvero un ricco ereditiere o semplicemente un maggiordomo.

Un anello, Parigi sullo sfondo e una frase che non lascia spazio a dubbi. Ilary Blasi ha scelto San Valentino per ufficializzare quello che molti sospettavano: il matrimonio con Bastian Muller è ormai vicino. Dopo mesi di indiscrezioni, l’annuncio è arrivato via social, con uno scatto romantico e una dedica semplice ma chiarissima: « My forever Valentine ». Un gesto studiato nei dettagli, sotto la Torre Eiffel, che segna l’inizio di un nuovo capitolo sentimentale per la conduttrice. Ilary Blasi e Bastian si sposano: ora c’è l’anello (stavolta davvero!). La proposta è andata in scena nella capitale francese, con tanto di cornice da cartolina. 🔗 Leggi su Donnapop.it

ilary blasi si sposa con bastian ma su di lui ci sono delle strane ombre chi 232 davvero ricco ereditiere o maggiordomo
© Donnapop.it - Ilary Blasi si sposa con Bastian, ma su di lui ci sono delle strane ombre: chi è davvero? Ricco ereditiere o maggiordomo?

Ilary Blasi si sposa, ecco data e luogo delle sue nozze con Bastian Muller

Ilary Blasi si prepara a convolare a nozze con Bastian Muller, secondo le recenti indiscrezioni di Gabriele Parpiglia.

Ilary Blasi si sposa, svelata la data del matrimonio con Bastian

Ilary Blasi e Bastian Personaggi Tv si preparano a convolare a nozze, segnando un nuovo capitolo nella vita della conduttrice.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ilary Blasi si sposa, la proposta di matrimonio di Bastian Müller a Parigi; Ilary Blasi si sposa con Bastian Müller. E l'aveva già detto: Dicono che il secondo matrimonio sia più bello del primo; Ilary Blasi si sposa. Il diamante da sogno a Parigi nel giorno di San Valentino e la dedica a Bastian Muller: Per sempre; Ilary Blasi si sposa: Bastian Müller e la proposta di nozze (con anello) a Parigi.

ilary blasi si sposaIlary Blasi si sposa con Bastian Müller: proposta a Parigi e anello da sognoIlary Blasi annuncia le nozze con Bastian Müller: proposta romantica a Parigi nel giorno di San Valentino e anello scintillante sui social. rumors.it

ilary blasi si sposaIlary Blasi si sposa. Il diamante da sogno a Parigi nel giorno di San Valentino e la dedica a Bastian Muller: Per sempreLa conduttrice ha ricevuto un solitario da Bastian Muller a San Valentino con vista Tour Eiffel: My Forever Valentine ... ilfattoquotidiano.it