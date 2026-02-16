Ilary Blasi si sposa con Bastian ma su di lui ci sono delle strane ombre | chi è davvero? Ricco ereditiere o maggiordomo?

Ilary Blasi ha annunciato il suo matrimonio con Bastian Muller, ma dietro la sua scelta si nascondono alcune domande sulla vera identità dell’uomo. La conduttrice ha mostrato un anello e ha condiviso una foto a Parigi, lasciando intendere che i preparativi sono ormai in corso. Molti si chiedono se Bastian sia davvero un ricco ereditiere o semplicemente un maggiordomo.

Un anello, Parigi sullo sfondo e una frase che non lascia spazio a dubbi. Ilary Blasi ha scelto San Valentino per ufficializzare quello che molti sospettavano: il matrimonio con Bastian Muller è ormai vicino. Dopo mesi di indiscrezioni, l'annuncio è arrivato via social, con uno scatto romantico e una dedica semplice ma chiarissima: « My forever Valentine ». Un gesto studiato nei dettagli, sotto la Torre Eiffel, che segna l'inizio di un nuovo capitolo sentimentale per la conduttrice. Ilary Blasi e Bastian si sposano: ora c'è l'anello (stavolta davvero!). La proposta è andata in scena nella capitale francese, con tanto di cornice da cartolina.