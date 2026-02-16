Il viaggio giallonero di Samuele Inacio il gioiello cresciuto a Zingonia che sogna la Champions League

Samuele Inacio, giovane talento cresciuto a Zingonia, si è trasferito al Borussia Dortmund per una nuova sfida, spinto dal desiderio di giocare in Champions League. La decisione nasce dalla volontà di migliorare e di mettersi alla prova in un ambiente più competitivo. Nel centro sportivo del club tedesco, situato nella periferia di Dortmund, si trova un complesso di villette a schiera dove il calciatore sta vivendo le sue prime settimane in Germania.

Dortmund. All’interno del centro sportivo del Borussia, periferia est della città, c’è un complesso di villette a schiera. Si tratta del convitto in cui vivono i giovani talenti che fanno parte del Campus (nome tedesco per indicare il vivaio). Attualmente ce ne sono 11, ognuno con la propria stanza in cui si può trovare giusto l’essenziale. La cucina è comune, con due chef a disposizione 24 ore su 24 per preparare colazioni, pranzi e cene sane e salutari. Tra quei giovani, c’è anche un ragazzo che è nato e cresciuto a Bergamo. Si chiama Samuele Inacio, ha tirato i primi calci al pallone all’ oratorio di Bonate Sopra, poi è maturato a Zingonia, con addosso il nerazzurro, sulle orme di papà Pià, attaccante brasiliano arrivato alla Dea a fine anni novanta: 43 presenze e 3 gol.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Inacio fa il suo debutto in Bundesliga con il Borussia Dortmund.

