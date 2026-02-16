Il viaggio del cuore ‘bruciato’ | dalla box al ghiaccio secco parla lo specialista

Il medico spiega che il bambino di due anni, colpito da complicazioni dopo il trapianto di un cuore danneggiato, si trova in condizioni critiche. La causa di questa grave situazione è il danno subito dall’organo, che ha portato a un intervento di emergenza con l’uso di tecniche come la ECMO e il ghiaccio secco. Il piccolo si trova ora in coma farmacologico al Monaldi di Napoli, dove i medici cercano di salvarlo.

Una situazione drammatica, quella del bimbo di poco più di due anni in coma farmacologico e in Ecmo al Monaldi di Napoli dopo il trapianto del cuore ‘bruciato’. Si è parlato di un organo danneggiato dal ghiaccio secco e trasportato in un box ‘non tecnologico ’, ma come funziona il viaggio del cuore per il trapianto? E l’o rgano artificiale può essere una soluzione ‘ponte’? LaSalute di LaPresse lo ha chiesto a Carlo Pace Napoleone, direttore della Sc di cardiochirurgia pediatrica e delle cardiopatie congenite dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. L’espianto del cuore e il primo contenitore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Il cuore del bambino di Napoli, sottoposto a trapianto il 23 dicembre, è stato trasportato in un semplice contenitore di plastica con ghiaccio secco.

