L’Intelligence italiana ha aperto le selezioni per i nuovi 'cyber 007', dopo aver deciso di cercare talenti con competenze specializzate in tecnologia e sicurezza digitale. La scelta si è resa necessaria in seguito all’aumento delle minacce informatiche che colpiscono anche le infrastrutture nazionali. La campagna di reclutamento si rivolge a professionisti in grado di affrontare sfide legate al terrorismo, all’intelligence open source (Osint) e alle questioni economiche-finanziarie. La ricerca si concentra su giovani esperti che possano rafforzare la difesa digitale del Paese.

AGI - “ Il tuo talento al servizio dell’Italia ”. È il tema scelto per la nuova campagna di reclutamento cui l’ Intelligence nazionale affida la ricerca mirata di professionalità con specifiche competenze nel campo delle tecnologie avanzate, sicurezza digitale, terrorismo, Osint ed ecofin. Le candidature potranno essere presentate fino alle ore 24:00 del 20 marzo 2026: requisiti e modalità di selezione sono illustrati nella sezione “ Lavora con noi ” del sito istituzionale. “Per contribuire alla sicurezza nazionale e alla tutela degli interessi strategici dell’Italia in ambito politico, militare, economico, scientifico e industriale” e “per rispondere a un contesto internazionale sempre più complesso ed in continua evoluzione”, l’Intelligence cerca nuovi ‘007’ nei seguenti settori: High-performance computing (Hpc). 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - "Il tuo talento al servizio dell’Italia”, al via la selezione per i nuovi 'cyber 007'

