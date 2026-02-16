Il trionfo delle Olimpiadi alla fermata dell’autobus

Le Olimpiadi hanno portato entusiasmo alla fermata dell’autobus, anche se i lavori per le infrastrutture sono ancora in corso. La gente si ferma e commenta le gare, ignara dei cantieri che si trovano nelle vicinanze. In molti aspettano l’autobus senza preoccuparsi delle difficoltà legate ai lavori di miglioramento in corso.

Alla fine queste Olimpiadi funzionano, come sempre ci capita. Ci arriviamo a cantieri aperti e siamo sempre bravi a nasconderlo. E poi c’ un’arma infallibile, che ci rende nel mondo medaglie d’oro nella specialità: il sorriso. Sorridono tutti: i volontari, soprattutto. Ma anche gli atleti, e perfino gli autisti dei bus recuperati in tutta Italia per far sì che le cose funzionino. E funzionano. Credeteci insomma, anche se leggerete da qualche parte qualche illustre opinionista che - fermo alla sua scrivania - ci racconta che la passione a Milano si sente solo nei palazzi dove si disputa il curling. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il trionfo delle Olimpiadi alla fermata dell’autobus Reagisce alla rapina alla fermata dell’autobus, ragazzo accoltellato alla schiena in via Argine Resiste alla rapina: accoltellato alla fermata dell’autobus Un tentativo di rapina si è svolto questa mattina a Brozzi, nella periferia ovest di Firenze. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Olimpiade Milano Cortina, trionfo di ascolti, record tra i più giovani; Le Frecce Tricolori hanno sorvolato l'Olympia delle Tofane pochi attimi dopo il trionfo di Federica Brignone nel SuperG femminile ai Giochi di Milano-Cortina. Segui le olimpiadi Milano-Cortina in diretta su RaiNews.it #MilanoCortina2026; Sci di fondo - Milano-Cortina 2026, Linn Svahn festeggia il trionfo della Svezia nella sprint: Avere sul podio olimpico due amiche è fantastico; L’italiano in qualche modo riesce sempre a venire fuori. Federica Brignone, l'inchino delle rivali: chi è la leggenda azzurra oro nello slalom gigante alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026Federica Brignone vince l’oro nel gigante alle Olimpiadi Milano-Cortina, le avversarie si inchinano a lei in un gesto di rispetto storico. alfemminile.com Vabbè ma Federica…. Sofia Goggia, italiani senza parole: che ha detto su Brignone dopo il trionfo alle Olimpiadi invernaliL’eco della gara di Slalom Gigante alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina continua a farsi sentire, soprattutto per l’esito che ha visto Federica Brignone ... thesocialpost.it “Vabbè ma Federica...”. Sofia Goggia, italiani senza parole: che ha detto su Brignone dopo il trionfo alle Olimpiadi invernali (NOTIZIA NEI COMMENTI) - facebook.com facebook Federica Brignone, è Oro bis alle Olimpiadi Invernali 2026: nella discesa del Gigante un nuovo trionfo epico un anno dopo l’infortunio: le rivali si inchinano x.com