Il Ti amo inviato per errore scatena debolezze e fragilità

Da ecodibergamo.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

IL LIBRO. Un evento che può scatenare una slavina di reazioni a catena, rivelatrici di chi siamo, o potremmo essere. Quanto è il potere, l’influenza, lo spazio del cellulare nelle nostre vite? Un messaggino inviato, per errore, a una destinataria sbagliata, può scatenare una slavina di reazioni a catena, rivelatrici di chi siamo, o potremmo essere. Domenico Starnone, per trent’anni insegnante alle superiori, con i suoi libri da «Ex cattedra» a «Solo se interrogato» ci ha dato una delle rappresentazioni più efficaci, satiriche e tenere insieme, della scuola italiana. Il suo ultimo libro, «Destinazione errata» (Einaudi, pp. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

il ti amo inviato per errore scatena debolezze e fragilit224
© Ecodibergamo.it - Il «Ti amo» inviato per errore scatena debolezze e fragilità

L’attore americano James Ransone trovato suicida in casa. La moglie: “Ti ho detto che ti amo 1.000 volte”

Chi è Jamie McPhee, la moglie di James Ransone, morto suicida: “Ti ho detto ti amo mille volte”

James Ransone, attore statunitense conosciuto per le sue interpretazioni in film e serie televisive, è stato recentemente protagonista di una vicenda che ha coinvolto anche la sua famiglia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il Ti amo inviato per errore scatena debolezze e fragilità; Eileen Gu ti amo, sposami. Livigno 'pazza' per la stella del freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina; L'addio a Zoe Trinchero. La mamma: Ti aspetto nei miei sogni; Buon San Valentino 2026, le immagini con frasi d’auguri romantiche da inviare per la festa degli innamorati.

Il «Ti amo» inviato per errore scatena debolezze e fragilitàQuanto è il potere, l’influenza, lo spazio del cellulare nelle nostre vite? Un messaggino inviato, per errore, a una destinataria sbagliata, può scatenare una slavina di reazioni a catena, rivelatrici ... ecodibergamo.it