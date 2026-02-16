Il Terranuova riacciuffa il Ghiviborgo Boccardi prima gioia e rete salvezza
Il Terranuova ha pareggiato contro il Ghiviborgo grazie a una rete di Boccardi, che ha messo fine a una serie di sconfitte e portato punti importanti in classifica. La partita si è giocata domenica pomeriggio, con il giocatore che ha segnato il suo primo gol della stagione. La rete di Boccardi, arrivata nel primo tempo, ha rappresentato anche un momento di sollievo per la squadra, che cercava da tempo di ottenere un risultato positivo.
TERRANUOVA T. 1 GHIVIBORGO 1 TERRANUOVA TRAIANA (3-5-2): Pagnini; Benucci, Degl’Innocenti, Senzamici (1’ s.t. Simonti); Tassi (28’ s.t. Batignani), Saltalamacchia (19’ s.t. Sesti), Mannella, Innocenti, Marini; Bruni (25’ s.t. Boccardi), Fantoni (1’ s.t. Iaiunese). A disposizione: Rosadi, Cioce, Cardo, Verdini. Allenatore: Becattini GHIVIBORGO (4-3-3): Butano; Baldacci, Ricci, Vecchi, Quochi; Cannarsa D., Musatti, Arcuri; Nottoli (27’ s.t. Signorini), Longo (27’ s.t. Thioune), Asmussen (1’ s.t. Boiga). A disposizione: Viti, Ceccanti, Paolino, Mion, Panconi, Cortopassi. Allenatore: Cannarsa J. Arbitro: Puntel di Tolmezzo (Pellegrini-Giovannini) Reti: 39’ s. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Terranuova Traiana, tre fine settimana decisivi: prima sfida contro il Ghiviborgo
A Terranuova Traiana, il centrocampista Luca Moretti si è infortunato durante l’allenamento di ieri, costringendo il club a rivedere i piani per le prossime partite.
L’ULTIMO ARRIvo in biancorosso dal siena. Terranuova Traiana, il sogno dell’attaccante Boccardi: "Voglio tornare a fare gol»
Filippo Boccardi si è unito al Terranuova Traiana, tornando in biancorosso dopo esperienze in club di rilievo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
