Il Terranuova riacciuffa il Ghiviborgo Boccardi prima gioia e rete salvezza

Il Terranuova ha pareggiato contro il Ghiviborgo grazie a una rete di Boccardi, che ha messo fine a una serie di sconfitte e portato punti importanti in classifica. La partita si è giocata domenica pomeriggio, con il giocatore che ha segnato il suo primo gol della stagione. La rete di Boccardi, arrivata nel primo tempo, ha rappresentato anche un momento di sollievo per la squadra, che cercava da tempo di ottenere un risultato positivo.