Il termometro delle imprese in Ue | registrazioni in crescita

Nel quarto trimestre del 2025, le nuove imprese in Europa sono aumentate dello 0,5%, secondo i dati più recenti. Questa crescita si accompagna a un aumento dei fallimenti, che si sono verificati più rapidamente rispetto ai periodi precedenti. In alcune regioni dell’Unione, il numero di chiusure ha superato quello delle nuove aperture, creando un quadro variegato e spesso difficile da interpretare. Ad esempio, in Italia, il settore del commercio ha visto un calo delle aperture, mentre in Germania si registra una leggera ripresa.

Imprese Ue: Crescono le nuove, ma i fallimenti accelerano, un quadro a macchia di leopardo. L'economia europea mostra un andamento contrastante: nel quarto trimestre del 2025, le nuove registrazioni di imprese sono aumentate dello 0,5%, segnale di un persistente spirito imprenditoriale. Allo stesso tempo, però, i fallimenti aziendali hanno registrato un incremento più marcato, pari al 2,5%, sollevando preoccupazioni sulla stabilità del tessuto economico e sulla capacità delle imprese di affrontare le sfide attuali. Una crescita a macchia di leopardo. L'aumento delle nuove imprese, seppur modesto, suggerisce una risposta positiva alla ripresa economica post-pandemica e agli incentivi governativi volti a sostenere l'imprenditoria.