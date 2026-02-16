Il Team Usa Stars vince l' All Star Game dell' Nba Anthony Edwards Mvp

Il Team Usa Stars ha conquistato la vittoria all’All Star Game dell’NBA, con Anthony Edwards che si è aggiudicato il riconoscimento di MVP. La partita, disputata a Los Angeles, ha visto una sfida intensa tra le squadre, con i giocatori che hanno dato il massimo per emergere. Questa edizione del gioco ha introdotto un nuovo format, attirando l’attenzione di tifosi e appassionati.

LOS ANGELES (STATI UNITI) - Una sola squadra vincitrice, ma soprattutto tanta competizione al debutto del nuovo format dell'All Star Game Nba. La formula con tre squadre - due formate da giocatori statunitensi e la classica "resto del mondo" - rende equilibrato e coinvolgente l'ultimo atto dell'All Star Weekend. Alla fine, a portare a casa il successo all'Intuit Dome di Los Angeles è il Team Usa Stars, il più giovane dei due schieramenti nordamericani, che si impone sui più "anziani" Usa Stripes per 47-21. Eliminato nel round robin, ma sempre sconfitto di misura, il Team World dove a prendersi i riflettori è Victor Wembanyama.