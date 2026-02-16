Il sole durerà poco | in arrivo una nuova perturbazione atlantica

Una nuova perturbazione atlantica arriverà domani, portando ancora pioggia e vento. Questa ondata di maltempo sta causando disagi in molte zone della Campania, dove le strade sono diventate scivolose e alcune scuole hanno annullato le lezioni. Dopo giorni di sole, il cielo si copre di nuovo e le previsioni indicano un peggioramento nel pomeriggio.

La perturbazione responsabile di un inizio settimana instabile sulla Campania lascerà la regione martedì, favorendo una giornata più soleggiata. È atteso però un deciso rinforzo dei venti di Maestrale, con raffiche anche di 60-80 kmh che renderanno il mare agitato. Le temperature aumenteranno di qualche grado nei valori diurni: a Napoli le massime raggiungeranno i 17°C, a Salerno 16°C, ad Avellino 14°C, a Caserta 17°C, a Benevento 16°C., spiegano gli esperti di 3Bmeteo.com. Ulteriore peggioramento giovedì, quando la perturbazione entrerà nel vivo dando luogo a condizioni di instabilità diffusa, con piogge e rovesci localmente intensi in serata, anche temporaleschi.