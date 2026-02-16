Il sogno olimpico di Tommaso Sala si infrange nella prima manche

Tommaso Sala ha visto sfumare il suo sogno olimpico durante la prima manche dello slalom a Milano-Cortina 2026. La sua performance non è stata all’altezza delle aspettative, nonostante sperasse di riscattarsi dopo il secondo posto nel Team Event. Una piccola svista sulla prima salita ha compromesso la sua gara, lasciandolo fuori dalla corsa per le medaglie.

Lo slalomista brianzolo inforca durante una buonissima prova e dice addio alla speranze di lottare per una medaglia. "Ci voleva un po' di sana follia. Spero in un futuro più sereno" Il brianzolo, sceso con il pettorale numero 23, ha inforcato dopo che all’intermedio aveva un ritardo di 65 centesimi dal migliore, il norvegese Atle Lie McGrath. Un buonissimo intertempo che con ogni probabilità gli avrebbe consentito di restare agganciato alla zona-medaglie. La vittoria è andata allo svizzero Loic Meillard davanti all’austriaco Fabio Gstrein e al norvegese Henrik Kristoffersen. McGrath ha inforcato.🔗 Leggi su Today.it

Tommaso Sala ha concluso la prima manche dello slalom di Madonna di Campiglio, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026.

Il norvegese McGrath ha preso il comando nella prima manche dello slalom olimpico di Bormio, a causa di una partenza forte e precisa sulla pista Stelvio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.