Il sogno di Loyola | Credere e creare La garra sudamericana al centrocampo

Loyola ha deciso di mettere in pratica il suo sogno: credere e creare. La sua determinazione si vede in campo, dove cerca di portare nuove idee e energia alla squadra. Con il suo stile di gioco, ha già attirato l’attenzione dei tifosi e degli avversari, dimostrando di voler fare la differenza.

di Lorenzo Vero Il mercato di gennaio ha portato in nerazzurro cinque innesti: Rafiu Durosinmi, Rosen Bozhinov, Felipe Loyola, Filip Stojilkovic e Samuel Iling-Junior. Seppur, tolto l’ultimo arrivato, nessuno degli altri aveva esperienza in Serie A, tutti sono stati già utilizzati dimostrandosi parte integrata del gruppo. Durosinmi ha esaltato il popolo nerazzurro con la rete all’Atalanta, Bozhinov ha giocato da titolare nelle ultime tre partite, Stojilkovic e Loyola nelle ultime due. In particolar modo, a star convincendo più di tutti è il centrocampista cileno. In mediana Loyola ha offerto quella "garra" tipica sudamericana, corsa – tanta – ma anche gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il calciomercato del Pisa prosegue con molte novità a gennaio, segnando un'intensa sessione di acquisti e cessioni.

