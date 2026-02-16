Il sindaco Antonino Abbate respinge le accuse del Pd | Polo scolastico? È uno spreco di soldi

Il sindaco Antonino Abbate ha risposto alle critiche del Pd sullo stato della scuola di via Giovanni XXIII, accusando il partito di spreco di soldi nel promuovere il progetto del polo scolastico. La polemica nasce dopo che il Pd aveva sollevato preoccupazioni sul degrado dell’edificio, mentre Abbate ha definito quei commenti come tentativi di creare divisioni. Il primo cittadino ha anche ricordato che l’amministrazione ha investito risorse significative per la manutenzione dell’immobile, che però rimane obiettivo di discussione politica.

Pero (Milano), 16 febbraio 2026 – Non accetta lezioni dal Pd di Pero - "classe politica che, dopo trent'anni, ha definitivamente smarrito persino la decenza istituzionale" - e replica alle recenti accuse sulle stato di degrado della scuola di via Giovanni XXIII. La replica del sindaco. Il sindaco di centrodestra, Antonino Abbate, non ci sta, soprattutto perché a puntare il dito sulle criticità della scuola è una forza politica che ha governato Pero negli ultimi tre decenni. "Non un gruppo di cittadini o di genitori, non il Consiglio d'istituto, ma coloro che fino a metà del 2024, hanno provocato il dissesto del patrimonio pubblico, lasciando per anni, tutte le scuole e gli edifici comunali con gravi problemi strutturali irrisolti - replica il sindaco -.