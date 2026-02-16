Ted Levine, interprete del serial killer del film, ha riconosciuto che alcune battute della sceneggiatura rilette oggi sono "infelici" e ha affermato che il film diffamerebbe la comunità transgender Ted Levine, che ha interpretato Buffalo Bill nel film Il silenzio degli innocenti, è tornato a parlare recentemente delle critiche di transfobia che il film ha ricevuto negli ultimi anni. La rappresentazione del personaggio di Buffalo Bill, noto anche come Jame Gumb, è stata criticata nel corso degli anni dalla comunità transgender perché ritenuta dannosa per la loro immagine pubblica. Uscito nel 1991, Il silenzio degli innocenti divenne un successo incredibile, incassando al box-office e conquistando ben cinque Premi Oscar, incluso quello per il miglior film dell'anno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il silenzio degli innocenti è transfobico? L'interprete di Buffalo Bill fa mea culpa

Da PSYCHO a Il silenzio degli innocenti: l’ORRORE reale dietro Ed Gein

