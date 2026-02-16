Il siero per il corpo sta diventando un alleato importante nella routine quotidiana quando la pelle mostra segni di fatica. La pelle del corpo, infatti, riceve meno cure rispetto al viso, anche se affronta quotidianamente stress, sbalzi di temperatura e secchezza. Un esempio concreto è l’applicazione di un prodotto idratante specifico dopo aver fatto sport o passato molte ore in ambienti riscaldati, per aiutare la pelle a ritrovare elasticità e comfort.

La pelle del corpo viene spesso trattata con meno attenzione rispetto a quella del viso, nonostante sia quotidianamente esposta a stress, sbalzi termici e secchezza. Creme e latti idratanti sono un buon punto di partenza, ma in alcune fasi non bastano. Quando la pelle appare spenta, ruvida o meno elastica, può essere utile introdurre un prodotto mirato capace di agire più in profondità. Perché il siero corpo è diverso dalle creme tradizionali. Per comprendere a cosa serve un siero corpo, è utile partire dalla sua struttura. A differenza delle creme classiche, il siero ha una texture più leggera e una concentrazione più alta di principi attivi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il siero corpo nella routine quotidiana quando la pelle chiede qualcosa in più

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.