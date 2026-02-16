Il salto proibito di Surya Bonaly | quando il pattinaggio artistico incontra la ribellione e l’alta moda

Il 20 febbraio 1998, Surya Bonaly ha sfidato le regole del pattinaggio artistico durante i Giochi di Nagano, scegliendo di eseguire un salto proibito che ha lasciato tutti senza fiato. La pattinatrice francese, nota per il suo stile audace e il carattere deciso, ha deciso di mettere in discussione le norme, esibendosi con un movimento che nessuno si aspettava. Quel giorno, il suo gesto ha attirato l’attenzione di fan e critici, oltre a portare un tocco di moda estrema sulla pista di ghiaccio.

Nagano, 20 febbraio 1998. Il silenzio del palazzetto del ghiaccio si frantuma con l'applauso scrosciante del pubblico. Surya Bonaly, pattinatrice francese di origini afro-caraibiche, ha appena compiuto l'impossibile: un backflip – salto mortale all'indietro – atterrando su una sola lama. Un gesto bandito, proibito, illegale secondo le regole dell'International Skating Union. Ma in quel momento, dopo aver sbagliato un triplo salchow e persa ogni speranza di medaglia, Bonaly decide di infrangere le convenzioni. Il suo body azzurro decorato di ricami dorati brilla sotto i riflettori mentre compie quella che diventerà la figura più leggendaria e controversa della storia del pattinaggio artistico.