Nel 2018, le affermazioni di uno scienziato cinese riguardo alla clonazione umana hanno scatenato un enorme clamore. Quel ricercatore ha annunciato di aver creato un essere umano clonandolo, suscitando scalpore tra scienziati e pubblico. La notizia ha acceso un dibattito acceso sulla possibilità di manipolare la vita umana e sui rischi etici legati a queste pratiche.

Era la fine del 2018 quando le dichiarazioni di uno scienziato cinese generarono un terremoto senza precedenti. Sul palco di un evento di settore tenutosi a Hong Kong, tale He Jiankui, all'epoca ricercatore presso la Southern University of Science and Technology di Shenzhen, spiegò di aver creato i primi bambini geneticamente modificati del mondo. Affermò con orgoglio, di fronte a una platea sbigottita, di esser riuscito a modificare i geni di due gemelle e di un bambino in modo tale che non potessero contrarre l'Hiv. Le modifiche apportate al loro Dna erano permanenti ed ereditarie, e potevano quindi essere trasmesse alle generazioni future.