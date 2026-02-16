il repertorio di insulti improperi offese parolacce minacce che accompagna gli eventi sportivi

Il repertorio di insulti e minacce che si ascolta durante gli eventi sportivi ha aumentato in modo preoccupante negli ultimi anni, alimentato da comportamenti aggressivi e dalla diffusione di linguaggi violenti tra i tifosi. Questa escalation riflette una società sempre più inclina alla sfida e alla polemica, dove il rispetto sembra perdere terreno davanti alla passione per lo sport. Un esempio concreto si è verificato durante la partita di domenica, quando un tifoso ha rivolto parole offensive verso i giocatori, scatenando una rissa tra gli spettatori.

La deriva irreversibile di sport e società civile Secondo una consolidata affermazione, lo sport e quello che gli ruota intorno è per molti aspetti lo specchio della vita di ogni giorno ed è soprattutto in grado di creare coesione e aggregazione; lo ha ribadito del resto ancora di recente il presidente Sergio Mattarella. Il che vuol dire anche che riferirsi agli atteggiamenti che regolano lo sport può rappresentare un ottimo vademecum a cui ispirarsi per la gestione delle vicissitudini quotidiane. Se è davvero così qualche perplessità nasce però spontanea per cui vale la pena fare qualche riflessione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

