Il repertorio di insulti improperi offese parolacce minacce che accompagna gli eventi sportivi
Il repertorio di insulti e minacce che si ascolta durante gli eventi sportivi ha aumentato in modo preoccupante negli ultimi anni, alimentato da comportamenti aggressivi e dalla diffusione di linguaggi violenti tra i tifosi. Questa escalation riflette una società sempre più inclina alla sfida e alla polemica, dove il rispetto sembra perdere terreno davanti alla passione per lo sport. Un esempio concreto si è verificato durante la partita di domenica, quando un tifoso ha rivolto parole offensive verso i giocatori, scatenando una rissa tra gli spettatori.
La deriva irreversibile di sport e società civile Secondo una consolidata affermazione, lo sport e quello che gli ruota intorno è per molti aspetti lo specchio della vita di ogni giorno ed è soprattutto in grado di creare coesione e aggregazione; lo ha ribadito del resto ancora di recente il presidente Sergio Mattarella. Il che vuol dire anche che riferirsi agli atteggiamenti che regolano lo sport può rappresentare un ottimo vademecum a cui ispirarsi per la gestione delle vicissitudini quotidiane. Se è davvero così qualche perplessità nasce però spontanea per cui vale la pena fare qualche riflessione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
“Offese personali ripetute”, gli ispettori hanno riportato gli insulti di Allegri a Oriali: può cavarsela con una multa
Durante la Supercoppa Napoli-Milan, gli ispettori federali hanno rilevato ripetute offese personali di Allegri nei confronti di Oriali.
Tecnologia e sport: come il web accompagna la giornata di appassionati e sportivi
La tecnologia entra sempre di più nelle vite degli appassionati e degli atleti.
Silvia Salis legge gli insulti sessisti che riceve sui social: “Educazione affettiva necessaria”
Argomenti discussi: I limiti della satira e il luogocomunismo; Battute sessiste e insulti sconci? Sono satira solo a sinistra; Minacce e insulti sui social ad alcuni magistrati di Catania: arresti domiciliari per un 50enne di Frosinone; Si ubriacava e picchiava la moglie davanti al figlio: marito violento arrestato in flagranza di reato.
L’inferno tra le mura di casa. Insulti e minacce alla convivente: Muori, ti strappo le budellaFerrara, 29 gennaio 2026 – Due anni da incubo, costellati di insulti, aggressioni verbali e minacce. Un inferno nel quale – secondo le accuse – sarebbe rimasta a lungo intrappolata una donna di ... ilrestodelcarlino.it
Stamane #VascoRossi non le manda a dire agli hater di #LauraPausini Una domanda vorrei farvela anche io dopo aver letto decine decine di insulti rivolti alla cantante: che vi ha fatto Laura di male - facebook.com facebook