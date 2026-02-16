Il Paris Saint-Germain ha deciso di ridurre drasticamente gli stipendi dei giocatori, tagliandoli del 55%, per risparmiare circa 150 milioni di euro all’anno. Questa mossa nasce dalla necessità di rispettare le regole Uefa e di alleggerire i costi dopo anni di spese eccessive. Nel 2021-22, la spesa per gli ingaggi rappresentava più del doppio rispetto ai ricavi del club, creando un enorme squilibrio economico. Ora, grazie a questa riduzione, il Psg spera di tornare a essere competitivo sia in campo che sui conti.

Vincere tutto, a metà prezzo. E' la formula magica del Psg dell'emiro del Qatar che dopo anni di spese pazze ha cambiato rotta e ha trovato il giusto cammino verso il successo, anche in Champions League, vinta per la prima volta lo scorso maggio a spese dell'Inter. Ma spendendo anche il 55% in meno in stipendi. Insomma, la rinuncia alle grandi stelle da Messi a Neymar, e pure a Mbappé, ha portato un doppio effetto benefico: l'agognato titolo supremo e i conti finalmente in regola. Nella stagione 2021-2022, la massa salariale del Psg rappresentava il 111% del fatturato. Era ancora l'era delle stelle planetarie, anche perché ci si avviava verso il Mondiale in Qatar, punto culminante della strategia di soft power varata da Doha per garantirsi una vetrina internazionale anche grazie allo sport.

© Gazzetta.it - Il Psg ha trovato la formula magica: vincere spendendo la metà in ingaggi

