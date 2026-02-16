Il programma di Paolo Bonolis si svolge all'Arena di Bergamo | come è fatta e qual è la capienza massima

Da fanpage.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Bonolis ha scelto l’Arena di Bergamo per registrare il suo nuovo programma, Taratata, a causa della sua vasta capienza. La ChorusLife Arena, situata nel quartiere di Borgo Santa Caterina, può ospitare fino a 10.000 spettatori. La struttura moderna si trova nel cuore del nuovo smart district della città.

Il programma Taratata di Paolo Bonolis è registrato alla ChorusLife Arena a Bergamo, all'interno del nuovo smart district nel quartiere di Borgo Santa Caterina.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Capodanno in piazza: divieti, sicurezza, capienza massima e programma musicale

Per il Capodanno in piazza a Udine, sono previsti specifici divieti e misure di sicurezza per garantire un evento ordinato e sicuro.

«Taratata» alla ChorusLife Arena di Bergamo: dodici star con Bonolis

La ChorusLife Arena di Bergamo ha accolto due serate di grande musica con dodici star, tra cui Amoroso, Antonacci, Mannoia, Giorgia, Ligabue e i Negramaro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Taratata con Paolo Bonolis, stasera 9 febbraio: gli ospiti della prima puntata; Taratata con Paolo Bonolis: prima puntata share e ascolti tv; Paolo Bonolis, il ritorno in tv con Taratata: Celebro la musica con Elisa, Giorgia e Max Pezzali; Taratata, ospiti e scaletta dell'evento musicale condotto da Paolo Bonolis.

il programma di paoloIl programma di Paolo Bonolis si svolge all’Arena di Bergamo: come è fatta e qual è la capienza massimaIl programma Taratata di Paolo Bonolis è registrato alla ChorusLife Arena a Bergamo, all’interno del nuovo smart district nel quartiere di Borgo Santa Caterina. Il modo più veloce per leggere ... fanpage.it

il programma di paoloPaolo Bonolis, il ritorno in tv con Taratata: Celebro la musica con Elisa, Giorgia e Max PezzaliTanti gli ospiti sul palco dello show stasera e lunedì 16 febbraio su Canale 5: Niente gara, solo un modo per godere dei nostri artisti ... repubblica.it