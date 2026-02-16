Il processo infinito tra il Fisco e una ditta | 32 anni non bastano per recuperare mille euro di due tasse abolite

Il contenzioso tra il Fisco e una ditta immobiliare di Palermo si protrae da 32 anni, perché il governo insiste nel recuperare circa 1.100 euro di tasse che la società sostiene di aver già pagato. La disputa riguarda una vendita di terreni del 1994, su cui l’Agenzia delle Entrate continua a richiedere il pagamento, anche se la questione si trascina da decenni senza una soluzione definitiva.

La vicenda nasce con un accertamento per la presunta evasione nel 1994 di Irpeg e Ilor, che non esistono più, per circa 2 milioni di lire da parte di una società immobiliare. La commissione tributaria provinciale e quella regionale hanno dato ragione all'azienda, ma la Cassazione ha annullato la seconda sentenza ordinando una nuova causa. Che non è detto sia l'ultima Due milioni e 100 mila lire, cioè poco più di 1.100 euro. A tanto ammonterebbero le tasse che, secondo l'Agenzia delle Entrate, non sarebbero state corrisposte da una società immobiliare palermitana in relazione alla vendita di un terreno avvenuta addirittura nel 1994.🔗 Leggi su Palermotoday.it

