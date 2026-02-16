Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi
Oggi, alle 8.30 del mattino, QuiFinanza pubblica i prezzi aggiornati di benzina, diesel e gpl in tutta Italia, fornendo dati concreti sulle variazioni nelle diverse regioni.
Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 16 febbraio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Il Prezzo del Diesel AUMENTERÀ! #italia #automobile #diesel
