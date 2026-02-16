Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie
Oggi il prezzo del PUN è salito a causa delle alte richieste di energia, influenzando le bollette di molte famiglie. La variazione si è verificata durante le prime ore del mattino, quando i consumi sono aumentati rispetto a ieri. Nei mercati energetici, questa aumento si traduce in un costo più alto per le aziende e i consumatori italiani. Il PUN, che indica il prezzo dell’energia elettrica in Italia, rimane un parametro chiave per capire l’andamento del settore.
Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il mercato elettrico italiano. Oggi, 16 Febbraio 2026, il valore medio del PUN si attesta a 0,113 €kWh. Analizzando la giornata precedente (15 Febbraio 2026), si osservano variazioni orarie significative: il prezzo minimo è stato di 0,095 €kWh registrato alle ore 3, mentre il massimo ha raggiunto 0,132 €kWh alle ore 9. Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle notturne e della prima mattina (tra le 2 e le 5), mentre il picco di costo si è verificato in corrispondenza delle ore di punta mattutine. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Argomenti discussi: INFODATA ENERGIA; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Mercoledì 11 febbraio 2026; Energia, in aumento il Prezzo unico nazionale: ecco perché e cosa cambia per le bollette; Luce e gas, il prezzo all'ingrosso aumenta: è il momento di bloccare il costo?.
Luce e gas, il prezzo all’ingrosso aumenta: è il momento di bloccare il costo?Il PUN è salito sin dall’inizio dell’anno e si mantiene stabilmente sopra ai livelli registrati a fine 2025. Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una ... key4biz.it
Energia, in aumento il Prezzo unico nazionale: ecco perché e cosa cambia per le bolletteLeggi su Sky TG24 l'articolo Energia, in aumento il Prezzo unico nazionale: ecco perché e cosa cambia per le bollette ... tg24.sky.it
