Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il mercato elettrico italiano. Oggi, 16 Febbraio 2026, il valore medio del PUN si attesta a 0,113 €kWh. Analizzando la giornata precedente (15 Febbraio 2026), si osservano variazioni orarie significative: il prezzo minimo è stato di 0,095 €kWh registrato alle ore 3, mentre il massimo ha raggiunto 0,132 €kWh alle ore 9. Le ore più economiche per il consumo di energia sono state quelle notturne e della prima mattina (tra le 2 e le 5), mentre il picco di costo si è verificato in corrispondenza delle ore di punta mattutine. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

