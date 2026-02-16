Il presente e il futuro del pomodoro da industria a Piacenza Expo

Saranno oltre quaranta - tra associazioni di categoria, organizzazioni interprofessionali e di prodotto e aziende di trasformazione - le realtà presenti a Piacenza Expo giovedì 19 e venerdì 20 febbraio all’edizione 2026 di Tomato World, la più importante e qualificata mostra-convegno nazionale dedicata al comparto del pomodoro da industria. Giunta alla sua tredicesima edizione, Tomato World farà luce anche quest’anno sulle principali tematiche legate agli aspetti colturali, produttivi, tecnologici, normativi e industriali dell’oro rosso, grazie alla ricca programmazione convegnistica messa a punto dal Tavolo Tecnico di Piacenza Expo, società organizzatrice dell’evento in sinergia con le principali Associazioni di produttori e di categoria del mondo agricolo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Venerdì 6 febbraio a Parma si è svolto un incontro tra i rappresentanti del coordinamento pomodoro da industria del Nord Italia di Confagricoltura.

Questa mattina a Piacenza si è annunciata l’edizione 2024 di Pipeline & Gas Expo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Si è svolta a Torino la Festa della scherma 2026, consegnate le Onorificenze FIS. Il Presidente federale Mazzone: Un anno di grande lavoro, tanti progetti importanti per il presente e il futuro; Darwin Day a scuola: perché l’evoluzione è la chiave per capire il presente (e il futuro); Thomas Bernhard, il nostro presente e il suicidio come una delle belle arti; Il presente e il futuro di Sollicciano: La demolizione non è un’ipotesi. Restyling in fase di progettazione.

Tierra! Gli sguardi per comprendere il nostro presenteLA MANIFESTAZIONE. Dal 20 febbraio parte la rassegna promossa dai Sistemi Bibliotecari: 21 incontri in più sedi con scrittori, giornalisti, studiosi e comunicatori. Torna l’atteso appuntamento con la ... ecodibergamo.it

Ken Loach: il presente è in crisi, tanta rabbia e povertàIl presente è il momento più pericoloso, disperato e terribile. Penso che tutti sentiamo che la sicurezza, che pensavamo di aver trovato, è scomparsa: il mondo si sta fratturando davanti a noi, le ... ansa.it

Motori, storia e passione Al Moto Expo Piacenza le due tempi e le youngtimer raccontano un patrimonio tecnico e culturale che unisce generazioni. Un evento che valorizza il territorio, il lavoro e l’eccellenza italiana dei motori. #MotoExpoPiacenza #DueT - facebook.com facebook