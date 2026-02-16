Il Prato non decolla | un punto che non serve

Il Prato non riesce a vincere contro il Sansepolcro, un pareggio che lascia i toscani senza punti importanti. La partita si è conclusa 0-0, con poche occasioni da rete e molte tensioni in campo. Il Prato ha mostrato un gioco poco efficace, rimanendo spesso nella metà avversaria senza riuscire a creare veri pericoli. La squadra di casa, invece, ha difeso bene e si è affidata alle ripartenze, ma senza trovare il modo di segnare. Il risultato si riflette in una partita senza grandi emozioni e con poche chance da entrambe le parti.

Sansepolcro 0 Prato 0 Vivi Altotevere Sansepolcro (3-4-2-1): Ermini; Cerbella, Andreani, Baraboglia; Omohonria, Gennaioli, Brizzi, Di Paola (dal 77' Alagia); Massai (dal 59' Mazzolli), Polimeni (dal 70' Fabozzi); Bocci (dal 70' Vitiello). A disposizione: Cebotari, Pieracci, Borgo, Sane, Salvadori. All. Palazzi. Prato (3-5-2): Furghieri; Berizzi, Risaliti, Boccardi; Cesari, Lattarulo (dall'82' Greselin), Fiorini, Andreoli (dal 46' Cela), Zanon; Gioè, Rossetti (dal 70' Mencagli). A disposizione: Stomeo, Santarelli, Corsa, Polvani, Limberti, Atzeni. All. Dal Canto. Arbitro: Meta di Vicenza, coadiuvato dagli assistenti Noushehvar di Padova e Serusi di Oristano.