Il potere delle parole secondo il manager Domenico Maduli

Domenico Maduli, manager di LaC Network, sottolinea come le parole abbiano un ruolo cruciale in un momento in cui la comunicazione si fa sempre più veloce e spesso aggressiva. La sua riflessione nasce dalla constatazione che, in un mondo dominato dai social e dalle notizie istantanee, il linguaggio può fare la differenza tra incomprensioni e dialogo costruttivo. Maduli invita a riscoprire il potere di una parola gentile e consapevole, che possa creare ponti invece di erigere muri.

In una breve intervista rilasciata qualche giorno fa in occasione della festa di San Valentino, Maduli ha voluto sottolineare come "informare non basta se nel frattempo si alzano i toni e si riduce tutto a tifoserie". L'editore come custode del linguaggio Maduli parte da una riflessione fondamentale: un editore non gestisce soltanto contenuti, ma custodisce un linguaggio.