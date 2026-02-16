Il Piccolo Principe in scena all' Augusteo

Il teatro Augusteo di Napoli ospita lo spettacolo “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry, che sarà in scena dal 27 febbraio al 1° marzo. La rappresentazione porta sul palco una versione fedele del celebre libro, con scene vivaci e costumi colorati. La produzione coinvolge un cast di attori locali, pronti a far rivivere le avventure del piccolo principe davanti a un pubblico di famiglie e appassionati. Lo spettacolo si svolge nella storica sala del teatro, che ogni sera si riempie di spettatori desiderosi di riscoprire questa storia senza tempo.

"Il Piccolo Principe" di Antoine de Saint-Exupéry, sarà in scena al teatro Augusteo di Napoli, Piazzetta duca d'Aosta 263, da venerdì 27 febbraio a domenica 1° marzo. Lo spettacolo torna a teatro in una versione rinnovata e ancora più spettacolare, dopo aver venduto oltre 150mila biglietti in tutta Italia, incantando il pubblico di tutte le età. Lo show, firmato Razmataz Live è una rappresentazione unica nel suo genere, che si snoda attraverso gli innumerevoli linguaggi che la narrazione, la musica, il canto, la scenografia e la performance offrono. In equilibrio tra prosa, musical, nouveau cirque e installazione, ogni significato, ogni personaggio, ogni snodo della vicenda attinge al codice più adatto ad arrivare allo spettatore.