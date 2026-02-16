Il peperone ripieno diventa PAT | orgoglio e identità per Piedimonte San Germano

Il Peperone Ripieno di Piedimonte San Germano ha ottenuto il riconoscimento PAT perché rappresenta da sempre una tradizione radicata nel territorio. La decisione arriva dopo anni di passione degli agricoltori locali e di meticolose verifiche sul metodo di preparazione, che utilizza ingredienti tipici della zona. Ora, questa specialità diventa simbolo di identità per la comunità e un motivo di orgoglio per i produttori.

L'inserimento rientra nell'ultimo aggiornamento pubblicato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che ha riconosciuto 28 nuove eccellenze italiane Il Peperone Ripieno di Piedimonte San Germano (Frosinone) entra ufficialmente nell'elenco nazionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT). Un risultato che va oltre l'aspetto gastronomico e che assume un forte valore identitario per la comunità. Il peperone ripieno, piatto simbolo della vigilia di Natale, rappresenta infatti una tradizione radicata nelle famiglie del paese, fatta di gesti tramandati, manualità e memoria condivisa.