Il nuovo sistema di controllo semaforico tra via Marconi e via Parini a regime dalla mezzanotte di oggi 16 febbraio
Il nuovo sistema di controllo semaforico tra via Marconi e via Parini entra in funzione a partire dalla mezzanotte di oggi, 16 febbraio, dopo settimane di lavori. La modifica mira a migliorare la fluidità del traffico e a ridurre gli incidenti nel punto più critico della città. Un nuovo impianto elettronico monitora in tempo reale il rispetto del semaforo rosso, contribuendo a rendere più sicuri gli attraversamenti.
Era stato predisposto a inizio febbraio in via sperimentale e ora, dopo i necessari controlli, potrà funzionare regolarmente FALCONARA - Entrerà a regime dalla mezzanotte di oggi, 16 febbraio, il sistema di controllo elettronico del passaggio con il semaforo rosso all'incrocio tra via Marconi e via Parini, uno dei punti più delicati della viabilità cittadina. Le sanzioni scatteranno solo in caso di passaggio con semaforo rosso. Il dispositivo, che utilizza telecamere automatiche, è stato installato per rafforzare la sicurezza stradale e tutelare in particolare i pedoni, in un tratto di strada che negli anni è stato teatro di gravi incidenti.
