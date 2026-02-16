Il nuovo gioco di Santa Monica Studio potrebbe essere presentato questa estate per due noti leaker
Due noti leaker affermano che Santa Monica Studio potrebbe annunciare il suo nuovo gioco questa estate. La causa principale sarebbe l’intenzione della casa di sviluppare un titolo ancora più coinvolgente, con dettagli che sarebbero già stati condivisi con alcuni partner. La data di uscita, invece, è fissata per il 2027, a meno di cambiamenti imprevisti nel calendario di produzione.
Il nuovo gioco di Santa Monica Studio potrebbe finalmente mostrarsi al pubblico nei prossimi mesi. Secondo due noti leaker, l’ annuncio ufficiale sarebbe previsto per l’estate, mentre la pubblicazione sarebbe fissata al 2027, a meno di slittamenti importanti. Si tratta del misterioso titolo su cui starebbe lavorando Cory Barlog da diversi anni, dopo aver diretto il reboot di God of War. Le informazioni non sono ufficiali, ma la convergenza delle fonti ha riacceso l’attenzione attorno al progetto. Le indiscrezioni arrivano da NateTheHate e Shinobi602, due figure considerate generalmente affidabili nelle anticipazioni legate all’industria. 🔗 Leggi su Game-experience.it
