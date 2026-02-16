Il nuovo dio sportivo | una sintesi perfetta tra corpo e spirito

Il filosofo francese Jean-Luc Marion ha scritto che lo sport rappresenta una forma di elevazione del corpo e dell’anima, e questa idea si riflette anche nella sua ultima pubblicazione, “La Raison du sport”. Marion, noto studioso e credente cattolico, evidenzia come l’attività sportiva possa unire forza fisica e valori spirituali, creando un ponte tra due mondi che spesso vengono considerati separati. Per lui, praticare sport significa anche coltivare la fede e la disciplina, elementi che rafforzano sia il corpo che il carattere.

Nel saggio “La Raison du sport” (Grasset), il filosofo e accademico di Francia Jean-Luc Marion celebra lo sport come luogo di sublimazione della carne e di rafforzamento dell’anima, e stabilisce una sintesi tra corpo e spirito, da fedele cattolico qual è, sottolineando i valori comuni tra la vita religiosa e quella sportiva. Libération l’ha intervistato. Nel suo libro lei evidenzia alcune analogie tra la vita sportiva e quella spirituale. “Ce ne sono molte. San Paolo fa continuamente riferimento ai giochi antichi, come quelli istmici di Corinto, e utilizza persino un vocabolario sportivo piuttosto tecnico. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

