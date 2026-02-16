Il notiziario Bucchi prepara la sfida contro il Gubbio

Bucchi ha deciso di riprendere gli allenamenti dopo due giorni di pausa, perché l’Arezzo si prepara per la partita contro il Gubbio. I giocatori si sono riuniti sul campo ieri mattina, concentrandosi su esercizi tattici e schemi offensivi. La squadra cerca di recuperare energie e migliorare la compattezza in vista della sfida di sabato alle 14.

Dopo due giorni di riposo nelle giornate di venerdì e sabato, ieri l’Arezzo è tornato in campo per riprendere il lavoro in vista del prossimo impegno in programma sabato alle 14.30 a Gubbio. Il gruppo ha aperto l’allenamento con una fase dedicata a prevenzione e mobilità, seguita da un blocco di attivazione atletica. A seguire, spazio a un lavoro metabolico ad alta intensità per consolidare ritmo e condizione dopo gli impegni ravvicinati. La sessione si è chiusa con una partita a campo ridotto per mantenere brillantezza e applicare i principi di gioco. Gli amaranto tornano in campo oggi al centro sportivo Le Caselle per un’amichevole contro la Primavera di Andrea Bricca alle ore 14. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il notiziario. Bucchi prepara la sfida contro il Gubbio Il notiziario. Due ballottaggi per il tecnico Bucchi L’Arezzo si prepara alla sfida casalinga contro il Pineto, con due ballottaggi previsti in vista della partita di lunedì sera. IL NOTIZIARIO. Domenica la sfida alla Pianese: prevendita al via Domenica si gioca la partita tra Arezzo e Pianese. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Il notiziario. Due ballottaggi per il tecnico BucchiL’Arezzo prepara la gara casalinga di lunedi sera contro il Pineto. Ieri seduta completa per il gruppo amaranto che ha svolto un programma mirato a consolidare condizione fisica e principi di gioco. lanazione.it IL NOTIZIARIO. Tornano Mawuli, Gilli e Ravasio. Le scelte di BucchiProsegue la preparazione dell’Arezzo in vista della trasferta di venerdì sera alle 20.30 a Pesaro contro la Vis dell’ex Stellone. Al Benelli Bucchi avrà nuovamente a disposizione Mawuli, Gilli e ... lanazione.it Valtur Brindisi. . Le parole di coach Piero Bucchi in sala stampa nel post partita di Brindisi Roseto #ForzaBrindisi - facebook.com facebook Arezzo, fuga in avanti con le rivali che si sciolgono. Bucchi intravede il traguardo x.com