il no del giudice al trasferimento del migrante condannato 23 volte tutelare la sua vita familiare

Il giudice ha negato il trasferimento di un migrante algerino condannato 23 volte, perché vuole proteggere la sua vita familiare. L’uomo ha un passato di condanne e un profilo criminale complesso, che ha portato alla decisione di non spostarlo. Nei giorni scorsi, la procura di Roma ha stabilito che il Viminale deve risarcirlo, evidenziando la sua situazione particolare.

Alias, condanne, un profilo criminale ricco e variegato quello del migrante algerino che dovrà essere risarcito dal Viminale dopo la sentenza della procura di Roma. Una sentenza accompagnata da motivazioni piuttosto sui generis e che poggia su tre pilastri principali. I torti del ministero dell'Interno, secondo il giudice riguardano il trasferimento avvenuto in mancanza di un provvedimento, non aver avvertito la persona che sarebbe stata trasferita e l'interferenza nella vita familiare trattandosi di una persona che avrebbe avuto diritto a degli incontri. Ma, come lo stesso ministero spiega, una volta che sei all'interno del sistema detentivo, non deve essere ripetuta la procedura, perché il provvedimento di trasferimento è tutt'altra cosa rispetto al provvedimento di trattenimento che ovviamente deve essere comunicato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

